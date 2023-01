Niederlage im letzten Spiel 2022

Nach einem frühen Rückstand gelang Tim König nach Vorarbeit von Marcel Vetter zwar nach 11 Minuten der Ausgleich, doch nach gut einer halben Stunde konnten die Gäste die nächste Unsicherheit in der Nebringer Abwehr ausnützen. Bitter war dass der Freistoß in dessen Folge das Tor fiel doch sehr strittig war. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Direkt nach der Pause lies sich Jakob Schneider am Strafaum austanzen und die Gäste konnten auf 3:1 erhöhen. Der TVN versuchte direkt zu antworten. Ein Schuss von Jannik Höpfer verfehlte nur knapp das Grafenauer Gehäuse. Direkt danach fiel Tim König im Grafenauer Strafraum. Ein möglicher, aber kein Muss-Elfer - der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Knapp zehn Minuten später war es aber soweit. Nach einem Pass von Jannik Höpfer überlupfte Tim König den Keeper und brachte den TVN zurück ins Spiel. Es gelang dem TVN dann aber nicht viel zwingendes mehr zu kreieren, mit Ausnahme einer Großchance von Johannes Ormos. Kurz vor dem Ende verhinderte Marcel Betz per Grätsche und Marcus Scheurenbrand per Parade noch das mögliche 2:4.