Niederlage im letzten Hinrundenspiel für den SCW

Auch gegen Waldenrath-Straeten reißt die Serie ohne Sieg nicht ab. Gegen die Heinsberger gab es nach 90 Minuten eine nüchterne 1:3 Niederlage. Erneut ein knappes Ergebnis, auch vom Spielverlauf, jedoch können sich die Mühlenstädter dafür bekanntlich nichts kaufen. Nach einer Viertelstunde war die Wegberger Abwehrreihe für fünf Minuten im Tiefschlaf, zwei Mal ließ man Waldenrath unbedrängt angreifen und schon stand es durch Vincent Laurs (17.) und Daniel Penners (18.) 0:2. Der SC schaffte jedoch schnell den Anschluss, ein Flankenlauf über Links von Fehmi Gjosha wird auf Lukas Pomp abgelegt, der lässt zwei Spieler aussteigen und verwandelt den Ball mit einem Schlenzer im langen Eck zum 1:2 (24.). Knapp zehn Minuten später dann fast der Ausgleich, der Schuss von Mehmet Yatkin geht jedoch nur an die Latte.

Nach dem Seitenwechsel war der SC dann bestimmend und drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Lukas Pomps Schuss aus etwas spitzem Winkel rechts vom Tor geht knapp links vorbei (50.). Waldenrath mit einigen Entlastungsangriffen, die Abwehr des SC stand jedoch in Hälfte zwei sicher. Die größte Chance auf den Ausgleich hatte dann der eingewechselte Yannik Kohl. Einen scharfen Freistoß von Pomp verlängert Kohl ins lange Eck per Kopf, Keeper Heiner Bertrams reagiert jedoch glänzend (64.). Der Sportclub weiter bemüht, machte jetzt hinten auf um noch einen Punkt zu ergattern. In der 78. Minute ist es dann jedoch ein Konter der das Spiel quasi entscheidet, Tim Scheuvens wurstelt sich durch den Strafraum, umkurvt Wegbergs Schlussmann und schiebt zum 1:3 Endstand ein. Somit geht der SCW mit insgesamt sechs Zählern in die Winterpause und hat aktuell neun Punkten abstand auf Randerath-Porselen ein dickes Brett im Klassenerhalt zu bohren.