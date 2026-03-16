Niederlage im letzten Hinrundenspiel

Stark ersatzgeschwächt kommen wir nur sehr schwer ins Spiel und gehen durch viele Unkonzentriertheiten mit vier Gegentoren in die Halbzeitpause. Für die 2. Halbzeit nehmen wir uns viel vor und zeigen uns von einer ganz anderen Seite. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung und einem läuferischen Kampf können die Gäste durch einen Weitschuss auf 5:0 erhöhen. Am Ende können wir den verdienten Ehrentreffer nicht mehr erzielen und müssen das Spiel aufgrund einer Verletzung unserer Nummer 4 (gute Besserung an der Stelle) in Unterzahl zu Ende spielen. Auf die Leistung der 2. Halbzeit können wir aufbauen und gehen nächste Woche weiter auf Punktejagd.