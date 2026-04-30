Niederlage im Kellerduell: Verdener Abstiegsgefahr wächst Reiterstädter bleiben torlos gegen Rehden von FuPa Lüneburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Zum zweiten Mal binnen sechs Tagen traf der FC Verden 04 auf den BSV Schwarz-Weiß Rehden und verpasste einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Kurzfristig wurde die Begegnung vom Stadion am Berliner Ring an den Hubertushain verlegt, wo die Reiterstädter rund zwei Drittel ihrer Punkte. Vor rund 400 Zuschauern gestalteten sie die Begegnung - wie bereits am Freitagabend in Rehden - ausgeglichen. Den einzigen Treffer des Abschnitts erzielten jedoch die vom Trainerwechsel scheinbar beflügelten Gäste. Max Kummer erzielte nach 34 Minuten das 0:1. Die Führung verwaltete der BSV anschließend recht souverän, weshalb sich am Resultat nichts mehr änderte.