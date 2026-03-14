Niederlage im Kellerduell: Hamborn 07 taumelt Abstieg entgegen

Die Sportfreunde Hamborn 07 unterliegen dem MFC. – Foto: SSVg Velbert 02

Mit einer beeindruckenden Vorstellung ist der SV Budberg am vergangenen Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga, Gruppe 2, gestürmt. Am Sonntag soll beim FC Kray der nächste Dreier eingefahren werden. Aus der Spitzengruppe eröffnete derweil der SV Scherpenberg den Spieltag am Freitagabend. Der SVS bezwang Viktoria Goch klar mit 3:0. Spitzenreiter ESC Rellinghausen ist beim 1. FC Lintfort gefordert, der kriselnde VfB Bottrop spielt gegen die SG Schönebeck. Am Samstag unterlagen die Sportfreunde Hamborn 07 im Kellerduell dem Mülheimer FC 97 deutlich.

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SV Scherpenberg stürmt auf Rang zwei

Der SV Scherpenberg hat seine Aufgabe am Freitagabend souverän erfüllt. Mit 3:0 bezwang die Mannschaft den Aufsteiger Viktoria Goch und kletterte in der Tabelle auf en zweiten Rang. Folarin Ibigoni Williams markierte nach 20 Minuten das 1:0, Gabriel Derikx erhöhte nach 68 Zeigerumdrehungen auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Noah Redam kurz vor dem Abpfiff (89.).

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Weiter dem Abstieg entgegen taumelt Rhenania Bottrop. Auch gegen die DJK Blau-Weiß Mintard reichte es nicht zum Sieg. Lucas Elias Simos (6.) und Leon Fritsch (27.) brachten die Gäste noch in der ersten Halbzeit auf Siegeskurs. Nach einer Notbremse und dem daraus resultierenden Platzverweis gegen Mintards Noah Jecksties scheiterte Felix Gatner zunächst vom Elfmeterpunkt. Der zweite Versuch war dann aber drin und Rhenania wieder dran. Zum Ausgleich sollte es in der Schlussphase aber nicht mehr reichen. Mit vier Punkten ist Bottrop so gut wie abgestiegen, Mintard klopft wieder oben an.

____ Rückschlag für Hamborn 07

Für die Sportfreunde Hamborn 07 gab es einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Das Team unterlag am Abend beim Mülheimer FC 97 klar mit 1:3, womit der Abstand auf den absolut sicheren Nicht-Abstiegsplatz auf sieben Punkte angewachsen ist. Bereits nach 17 Minuten traf Tunahan Yardimci zum 1:0 für den MFC. Noch vor der Pause erhöhte Howon Ryu auf 2:0 (36.), Oben Robert Molango sorgte nach rund einer Stunde Spielzeit für die Entscheidung (58.). Hamborn versucht weiter, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch das gelang erst in der Nachspielzeit der Begegnung. Giuliano Cosma Salierno erzielte das 1:3, kurz danach war jedoch Schluss. ____ Das sind die Spiele am Sonntag

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Morgen, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel VfB Speldorf VfB Speldorf 15:00 PUSH

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Morgen, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray SV Budberg SV Budberg 15:00 live PUSH