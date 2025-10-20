Konnten sich nicht um den SBR herumwinden: Timo Schaller (grün) und die Ebersberger. – Foto: Franz Ruprecht

Niederlage im Kellerduell: Ebersberg verliert beim SB Rosenheim Bezirksliga Ost Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Ebersberg SB Rosenheim

Pleiteserie gegen Abstiegskonkurrenz fortgesetzt: TSV Ebersberg unterliegt dem SB DJK Rosenheim in der Bezirksliga Ost mit 0:2.

Seit der Pokalpleite bei Kreisligist Rot-Weiß Oberföhring ist beim TSV Ebersberg auch in der Liga mit vier Pleiten in Serie wieder der Wurm drin. Die 0:2-Niederlage am Samstag im Rosenheimer Josef-März-Stadion war besonders bitter, da dadurch nach Peterskirchen und Saaldorf ein weiterer Abstiegskonkurrent binnen weniger Wochen im direkten Duell dreifach punkten und davonziehen konnte. „Wir haben es heute nicht geschafft, dass wir die Sachen, die wir letzte Woche gegen Aschheim gezeigt haben, und die wir grundsätzlich eigentlich gut könnten, auf den Platz zu bringen“, konstatierte Trainer Michael Hieber. Anscheinend wurden seine Spieler vom wachsenden Druck gelähmt: „Wir waren sowohl im Verteidigen von Bällen als auch nach vorne nicht konsequent. Vorne im letzten Drittel hat es so gewirkt, als ob wir mit Handbremse gespielt haben. Wir waren super gehemmt, keiner wollte etwas falsch machen.“

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim TSV Ebersberg Ebersberg 2 0 Abpfiff Und gerade dadurch machte der TSV Ebersberg zu viele Dinge verkehrt, wodurch die wenigen Chancen wirkungslos verpufften, da der letzte Pass „oft auf Brusthöhe kam und Bälle im Strafraum nicht richtig angenommen wurden“, wie sich Hieber berechtigterweise über die Unzulänglichkeiten ärgerte. „Wahrscheinlich war der Sportbund einfach etwas galliger, etwas griffiger und vielleicht in den entscheidenden Momenten auch mutiger“, stellte der Coach fest, der Torhüter Lukas Schmidmaier von seiner Kritik ausnahm.