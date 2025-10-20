Niederlage im Kellerduell: Ebersberg verliert beim SB Rosenheim

Pleiteserie gegen Abstiegskonkurrenz fortgesetzt: TSV Ebersberg unterliegt dem SB DJK Rosenheim in der Bezirksliga Ost mit 0:2.
Seit der Pokalpleite bei Kreisligist Rot-Weiß Oberföhring ist beim TSV Ebersberg auch in der Liga mit vier Pleiten in Serie wieder der Wurm drin. Die 0:2-Niederlage am Samstag im Rosenheimer Josef-März-Stadion war besonders bitter, da dadurch nach Peterskirchen und Saaldorf ein weiterer Abstiegskonkurrent binnen weniger Wochen im direkten Duell dreifach punkten und davonziehen konnte.
„Wir haben es heute nicht geschafft, dass wir die Sachen, die wir letzte Woche gegen Aschheim gezeigt haben, und die wir grundsätzlich eigentlich gut könnten, auf den Platz zu bringen“, konstatierte Trainer Michael Hieber. Anscheinend wurden seine Spieler vom wachsenden Druck gelähmt: „Wir waren sowohl im Verteidigen von Bällen als auch nach vorne nicht konsequent. Vorne im letzten Drittel hat es so gewirkt, als ob wir mit Handbremse gespielt haben. Wir waren super gehemmt, keiner wollte etwas falsch machen.“
Und gerade dadurch machte der TSV Ebersberg zu viele Dinge verkehrt, wodurch die wenigen Chancen wirkungslos verpufften, da der letzte Pass „oft auf Brusthöhe kam und Bälle im Strafraum nicht richtig angenommen wurden“, wie sich Hieber berechtigterweise über die Unzulänglichkeiten ärgerte. „Wahrscheinlich war der Sportbund einfach etwas galliger, etwas griffiger und vielleicht in den entscheidenden Momenten auch mutiger“, stellte der Coach fest, der Torhüter Lukas Schmidmaier von seiner Kritik ausnahm.
Der Eber-Keeper verhinderte mit zahlreichen Paraden Schlimmeres, gegen Sanel Sehric (18.) und Leonit Vokrri (78.) war jedoch auch er machtlos. Beim 1:0 wurde nicht richtig geklärt, der zweite Ball flog postwendend zurück in den Strafraum, wo Sehric mustergültig bedient wurde und ungestört einschießen konnte.
In der Schlussphase war das Spiel trotz Rosenheimer Chancenhoheit noch offen, doch knapp eine Viertelstunde vor Abpfiff lief Ebersberg in einen fatalen Konter, den Vokrri im Fallen zum 2:0 abschloss.
„Aus unserer Sicht war es kein gutes Spiel und wir hätten auch keine drei Punkte verdient gehabt. Rosenheim wollte die unbedingt, deshalb haben sie die auch verdient“, erkannte Hieber fair an. Bis zum Winter warten nun vier Teams aus dem oberen Drittel auf Ebersberg. Die Aufgaben werden somit nicht leichter.