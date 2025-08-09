❗️Niederlage im Fünften Test ❗️

Der FC Union Heilbronn verlor das Testspiel am Mittwochabend gegen den VfL Obereisesheim am Ende mit 2:3. Personell stark dezimiert und mit schweren Beinen angereist, ging es darum, sich läuferisch und spielerisch zu behaupten, was nur die ersten 25 Minuten gelang. Weil gerade über 15 Spieler nicht zur Verfügung stehen, musste auch das für morgen angesetzte Testspiel gegen den TSV Crailsheim leider kurzfristig abgesagt werden.

Der FCU startete sehr dominant und hatte schon früh die ersten gefährlichen Situationen. Nach einem Ballgewinn durch Salvatore Buttafuoco wurde Kevin Herrmann in der 11. Minute angespielt, der zum 1:0 traf. Oktay Erisen hätte kurz darauf beinahe erhöht, doch Jan Münch hielt einen scharf geschossenen Freistoß glänzend. In der 15. Minute kam die Heimelf das erste Mal gefährlich vor das Tor, doch ein Schuss von Ramazan Aras ging knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite ging ein Schlenzer von Kevin Herrmann von der Sechzehnerkante nur hauchdünn über das Tor. Pech hatte unser Kapitän in der 22. Minute, als er einen verunglückten Abschlag des Torhüters direkt nahm und der Ball nur an die Unterkante der Latte ging. Nicht wenige sahen den Ball anschließend im Tor, doch das Spiel lief weiter. In der Folgezeit wurde der VfL immer stärker, auch begünstigt durch ungewohnt viele Passfehler der ADLER. So kam die Heimelf durch einen Pass in die Spitze in Person von Akay Gültekin zum Ausgleichstreffer und hatte weitere gefährliche Konter, die Marcel Susser jedoch final abwehren konnte. Selbst einen Elfmeter des gefoulten Joe Brown hielt er glänzend.