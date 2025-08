Niederlage im ersten Saisonspiel

Fünf Minuten vor der Pause folgte dann die Antwort der Wölfe: Faulstich verwandelte einen direkten Freistoß aus rund 22 Metern und glich für das Team von Marvin Schwiede zum 1:1-Halbzeitstand aus.

Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis es erneut gefährlich wurde. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte verlagerte der SVH mit einem langen Ball schnell die Seite. Heine stand 20 Meter vor dem Tor der Wölfe und zog ab – 2:1 für den SVH.

Kurz darauf gab es einen Freistoß aus 30 Metern von halblinker Position: Durak brachte den Ball direkt aufs Tor, und er schlug unten rechts ein.

Der TSV stellte nun auf eine Dreierkette um und versuchte, 30 Minuten vor Schluss das Spiel noch zu drehen. Nach einer Ecke von Faulstich gelang es Diehl per Kopf, auf 3:2 zu verkürzen. Doch Wolfsanger schaffte es nicht wirklich, in eine Druckphase zu kommen. So pfiff der Schiedsrichter nach einem langen Ball und einem Foul an Heine Elfmeter für Harleshausen. Durak verwandelte in der 85. Minute zum 4:2-Endstand.

Am 2. Spieltag empfängt der TSV zuhause die SG Landwehrhagen/Benterode.