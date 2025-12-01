Niederlage im ersten Rückrundenspiel

Im ersten Rückrundenspiel beim VfB Obertürkheim müssen sich die Deizisauerinnen mit 5:0 geschlagen geben. Obertürkheim war dabei über 90min hinweg die klar bessere und spielbestimmendere Mannschaft und trotz zwei sehr defensiv aufgestellten Ketten, gelang es den Deizisauerinnennicht, die große Überraschung als Underdog zu erzielen.

Bereits in der vierten Spielminute gingen die Obertürkheimerinnen nach einem Steckpass und dem anschließenden Schuss durch Dana Kanan mit 1:0 in Führung. Die Torschützin wurde nach dem Rückstand direkt gedoppelt und die Deizisauerinnen versuchten, sich mit Bällen in die Tiefe eigene Torchancen herauszuspielen. In der 34. Spielminute erhöhte Dana Kanan nach einem Freistoß zum 2:0. Nach der Halbzeitpause wollten die Deizisauerinnennochmals an sich selbst glauben und die Obertürkheimerinnendurch einen schnellen Anschlusstreffer in die Knie zwingen. Doch aufgrund von individuellen Fehlern in Form von Fehlpässen musste man sich in der 50 Spielminute mit dem 3:0 durch Stefanie Pless geschlagen geben. Der Zugriff zum Spiel gelang nicht mehr und so erhöhte Obertürkheim letzendlich in der 54. Minute durch Dana Kanan mit ihrem Dreierpack zum 4:0 und durch Alix Schütt in der 67. Spielminute zum 5:0 Endstand.



Aufgrund der Niederlage der Deizisauerinnen und dem Sieg des TSV Münchingen III rutschen die Deizisauerinnen mit acht Punkten nun auf den direkten Abstiegsplatz ab. Nun gilt es für die Winterpause zunächst einen neuen Coach für die Rückrunde zu finden, um dann beim Trainingsauftakt gemeinsam alles dafür zu geben, um ab dem ersten Pflichtspiel im März den Kampf gegen den Abstieg klar vor Augen zu haben. Am 08. März starten die Deizisauerinnen im Bezirkspokal gegen den 1. Göppinger SV, bevor es dann am 15. März auch in der Regionenliga weiter geht.



Wir bedanken uns im Namen der gesamten Mannschaft bei Mario Sinko für sein Engagement und sein Einspringen in den vergangenen Wochen. Leider war die Zeit zu knapp, um große Veränderungen zu bewirken, doch wir sind dankbar, dass er uns bestmöglich unterstütz hatte.