Niederlage im direkten Abstiegsduell

Im direkten Abstiegsduell gewann die SGM Oppenweiler/ Sulzbach II am vergangenen Sonntag mit 2:1 und sorgte mit dem Sieg dafür, dass die Deizisauerinnen auf den Relegationsplatz abrutschen.

Für die Deizisauerinnen stand schon vor dem Spiel fest, dass man unbedingt gewinnen muss, um nicht weiter nach hinten in der Tabelle abzurutschen. Doch von Beginn an fehlte die notwendige Konzentration und der benötigte Wille in den Zweikämpfen, um alles hineinzuwerfen. Dennoch erarbeiteten sich die Deizisauerinnen die ersten Torchancen im Spiel. Doch in der 22. Spielminute bekamen die Deizisauerinnen den Ball nicht konsequent geklärt und die Oppenweilerin Mandy Celik verwandelte mit einem abgefälschten Distanzschuss zum 1:0 Führungstreffer für die SGM. Doch den Deizisauerinnengelang im direkten Gegenzug nach Vorlage durch Claudia Lopes der 1:1 Ausgleichtreffer durch Anna Koch. Es sah nach einem Aufwachen der Deizisauerinnen aus, doch in der 37. Spielminute schlugen die Oppenweilerinnen erneut zurück und erzielten nach einem Steckpass durch Deizisaus Abwehrkette hindurch und einem anschließenden Torwartfehler durch Carina Bargel den 2:1 Führungstreffer. Nach der Halbzeitpause warfen die Deizisauerinnen zwar alles nach vorne, jedoch fehlte das notwendige Torglück und die Genauigkeit in den letzten Pässen und in den Abschlüssen. Der kämpferische Einsatz bis zur letzten Minute und bei jedem Ball schafften man im Vergleich zur Vorwoche nicht. Damit beenden die Deizisauerinnen die Vorrunde mit nur insgesamt acht Punkten aus elf Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz.



Am kommenden Sonntag starten die Deizisauerinnen die Rückrunde beim VfB Obertürkheim, die aktuell mit 24 Punkten den ersten Tabellenplatz belegen. Anpfiff ist um 10:00 Uhr.



⚽️ Koch