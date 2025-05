Niederlage im Derby

Am 24. Spieltag war es vorbei mit der Zeit der Ungeschlagenen. Im Derby gegen den FC Stern gab es eine vermeidbare aber dennoch verschmerzbare Niederlage, denn im Anschluss an die Partie wurde unseren Jungs vom BFV der Pokal und Urkunde zur Meisterschaft übergeben und die Feierlichkeiten gingen weiter.

Aber von Vorne. Die Truderinger Löwen verschliefen die Anfangsphase komplett und waren bereits nach 10Minuten mit 0:2 in Rückstand. Ein an Luca Domabyl verursachter Foulelfmeter in Minute 16, verwandelte Torjäger Patrick Koller souverän und brachte uns zurück ins Spiel. Dennoch tat man sich an diesem Tag sehr schwer gegen motivierte Gäste zu eigenen Gelegenheiten zu kommen. es entwickelte sich ein hitziges Derby obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging. Als in der 40. Minute nach einem langen Ball auf Kapsecker der Gästekeeper Ball und Gegner abräumte, zeigte der Unparteiische zur Verwunderung aller dem Schlussmann die Rote Karte. Bis zur Halbzeit sollte sich dennoch nichts mehr am Spielstand ändern.

Stern nun mit einem Mann weniger deutlich defensiver positioniert, liess Trudering kommen und versuchte nach Ballgewinn schnell in die Spitze zu spielen was man aber gut verteidigen konnte. Die Löwen nun mit neuen Kräften auf dem Feld brauchten allerdings bis zur 70.Minute bis endlich das Abwehrbollwerk geknackt wurde und der verdiente Ausgleich fiel. Ein eigentlich harmloser Schuss des eingewechselten Moritz Podleska lies der Ersatzkeeper der Sterne durchrutschen und es hieß 2:2. Wer nun dachte das Trudering dadurch weiterhin ungeschlagen bleiben kann, sah sich getäuscht denn 2 Minuten nach dem Ausgleich nutze der FC Stern einen haarsträubenden Fehler im Truderinger Aufbauspiel und traf zur erneuten Führung. Trudering mit Wut im Bauch drängte auf den Ausgleich, aber leider fehlte auch das notwendige Glück um nochmal zurückzukommen. Als man in Minute 80 nach einer Tätlichkeit sogar 2Mann in Überzahl war, begann die Schlussoffensive der Hausherren. Es sollte aber alles nichts helfen und man musste in Minute 84 dann auch noch selbst eine rote Karte hinnehmen. Einen langen Ball über die hochstehende Truderinger Abwehr hinweg brachte Luca Domabyl in den Zweikampf mit dem Stern Stürmer, der heute nicht gut aufgelegte Schiedsrichter entschied nach einem leichten Körperkontakt, auch hier zur Verwunderung aller, auf Notbremse und Rot für Domabyl. Ein letzter Abschluss der Truderinger flog knapp übers Gehäuse und so hieß der Entstand 2:3 für den FC Stern.

Coach Hachtel: "Glückwunsch an Stern die das nicht nur heute in Unterzahl sehr gut gemacht haben, sondern auch im Hinspiel bockstark waren. Mir war klar das es nach dem Aufstieg schwierig sein wird die Jungs noch 3mal richtig heiß zu machen und haben die ersten 15Minuten komplett verschlafen. Anschliessend war das aber OK, auch wenn uns Vorne etwas die Durchschlagskraft gefehlt hat. Ich denke das Spiel hätte ein Unentschieden hergegeben aber mit dieser Niederlage können wir leben. Die inoffizielle Feldberg-Meisterschaft geht dennoch an uns :) "

Weiter geht es nächste Woche zum Spitzenspiel der Kreisklasse 5 beim ESV München Ost!!!