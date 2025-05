Niederlage gegen Wetzikon

Mit einem dezimierten Kader und einigen B-Junioren (4 Stück) reiste man diesen Samstag nach Wetzikon. Angesicht der Situation in der Tabelle wollte man gegen den favorisierten Gegner trotzdem Punkten.

Die Passgenauigkeit des FC Egg lies zum wünschen übrig. Fehler schlichen sich immer mehr ein. Der FC Wetzikon konnte davon profitieren und lancierte in der 12ten Spielminute Ihren Stürmer. Dieser wurde im Laufduell zu ungestüm angegangen und so entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Dieser wurde zum 1:0 verwandelt.

So entwickelte sich anfangs ein Mittelfeldkampf, bei dem beide Teams versuchten ein geordnetes Passspiel aufzubauen.

Der FC Egg versuchte weiterhin nach vorne zu spielen. Trotz zahlreichen Fehlern im Spielaufbau konnte Widemann kurze Zeit später zum Abschluss kommen. Sein Ball streifte aber den Pfosten auf der anderen Seite.

Es war eher magere Fussballkost, welche die Teams boten. Der FC Egg war bemüht, jedoch überall zu ungenau, zu langsam auf die zweiten Bälle und auch teilweise zu wenig clever. Diese Eigenschaften waren beim FC Wetzikon teilweise vorhanden und so konnte er in der 37. Spielminute auf 2:0 erhöhen.

Dies war auch der Pausenstand.

Für die 2.te Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, die Passqualität zu erhöhen, die zweiten Bälle zu erobern und weiter mutig nach vorne zu spielen.

Die zweiten Bälle wurden nun teilweise gewonnen. Jedoch lies das Passspiel und die Reaktionsschnelligkeit immer noch zu wünschen übrig. So gelang dem FC Wetzikon in der 53.Spielminute eine Balleroberung im Mittelfeld und über aussen wurde ein Ball quer gespielt. Der Stürmer war schneller am Ball und konnte diesen zum 3:0 schiessen.

Trotz diesem hohen Rückstand gab der FC Egg nicht auf und versuchte sich wieder ins Spiel zu beissen. Man konnte aber nicht wirklich die Passgenauigkeit erhöhen und so war es der FC Wetzikon der in der 62. Spielminute nach einem Durcheinander am schnellsten reagierte und durch ein Abstaubertor auf 4:0 erhöhte.

Der FC Egg wechselte dann sämtliche Spieler auf der Ersatzbank ein, so dass in den letzten 25 Minuten drei Spieler mit Jahrgang 2008 (N.Widemann, Baichette und Leandro Monaco) auf dem Feld standen und Ihre Sache ganz gut machten.)

Fazit zum Spiel:

Es war magere Fussballkost an diesem Abend. Der FC Egg wollte, konnte aber nicht und der FC Wetzikon nützte die entsprechenden Chancen und brachte das Spiel schlussendlich verdient nach Hause.

Seitens FC Egg braucht es eine grosse Leistungssteigerung in Betracht auf Passqualität, Handlungsschnelligkeit, Kaltblütigkeit um nächsten Samstag im nächsten Finalspiel gegen den Direktkonkurrenten aus Herrliberg zu Punkten.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei.