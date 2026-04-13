Niederlage gegen Turnerbund II

Am Sonntag war der Tabellenführer Turnerbund zu Gast und kommt direkt sehr gut ins Spiel - auch weil wir mit sehr vielen Individuellen Fehlern gestartet sind. Im Laufe der 1. Halbzeit kommen wir ebenfalls immer besser ins Spiel. Auch nach der Pause geben wir nochmal Gas und können unsere Leistung nochmal deutlich steigern. Auch Chancen zum Ehrentreffer hatten wir, scheiterten aber an der Torfrau, sodass wir am Ende ein 0:8 hinnehmen müssen. Trotz des hohen Ergebnisses können wir auch einige positive Aspekte mit aus dem Spiel nehmen und setzen diese nächste Woche weiter um.