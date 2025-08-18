Niederlage gegen TG Gönningen

Schon in der 4. Minute konnte unser Team in Führung gehen: Nach einem langen Ball von Mick Weyrich verschätzte sich der Gönninger Verteidiger, sodass Simon Bächtle den Ball clever in die Mitte zu Ernesto legen konnte. Dieser ließ seinen Gegenspieler mit einer 180-Grad-Drehung stehen und schloss souverän zum 1:0 ab.

Lange Bälle erwiesen sich als vielversprechendes Mittel, allerdings fehlte oft das Glück, sodass daraus zu wenig Zählbares entstand. Ab der 10. Minute kippte das Spiel: Die fehlende Erfahrung in unserer Aufstellung machte sich bemerkbar, einfache Fehler wurden von den Gästen, wie man es von einer ersten Mannschaft erwartet, eiskalt bestraft.