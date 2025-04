Niederlage gegen Tabellenführer – jetzt zählt’s im Kellerduell! Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald

Unsere 1A musste am Sonntag eine weitere Niederlage hinnehmen und verlor mit 0:4 gegen den TSV Altheim.

Nach der dritten Niederlage in Folge ist Kleestadt an die Abstiegszone herangerückt. Dabei sah es gegen den Spitzenreiter zunächst gar nicht schlecht aus, auch wenn Christopher Felter (3.) früh nach einer Ecke zum 0:1 für die Gäste traf.

Erste Halbzeit: Frühes Gegentor, Druckphase überstanden Der Start in die Partie verlief denkbar ungünstig: Bereits in der 3. Minute gerieten wir nach einer Ecke in Rückstand.

In der Folge blieb Altheim klar überlegen und erspielte sich in den ersten 15 Minuten zwei weitere hundertprozentige Chancen. Unsere Mannschaft überstand diese Druckphase jedoch mit viel Einsatz und Kampfgeist und konnte im weiteren Verlauf der ersten Hälfte das Spiel offener gestalten.

Wir machten gegen den Tabellenführer kein schlechtes Spiel und verteidigten unseren Torraum bis zur Pause erfolgreich.