Niederlage gegen Tabellenführer

Eine Woche nach der dramatischen Schlussphase und einem unglücklichen Unentschieden gegen den TSV Tettnang empfingen die Jungs vom FVW am 6. Spieltag den Tabellenführer aus Maierhöfen/Grünenbach.
Die Gastgeber erwischten eigentlich einen guten Start und konnten die ersten Offensivakzente setzen. Dennoch waren es die Gäste in blau die nach nur sieben gespielten Minuten in Führung gingen. Ein Freistoß wurde von Senger maximal unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Die Partie ließ also nicht lange warten mit den ersten Highlights und nur wenig später jubelten einige mitgereisten Fans aus Maierhöfen erneut. Diesmal jedoch zu früh da Cengel den Ball in höchster Not auf der eigenen Linie klären konnte. Direkt im Gegenzug konnte Stöckler nur durch ein Foul im Fünfmeterraum vom Abschluss gehindert werden – Elfmeter für den FVW. Die Chance auf den Ausgleich ließ sich Kapitän Stokic nicht nehmen und verwandelte souverän (16.). Das Unentschieden war aber nicht von langer Dauer, Greiter sorgte mit einen Distanzschuss für die erneute Führung des Tabellenführers (21.).
Dennoch waren auch die Waldseer gut in der Partie, die zwingenden Torchancen blieben bis zur Halbzeit jedoch aus.
In Durchgang zwei fand zunächst eine ähnlich ausgeglichene Partie statt, bevor die Gastgeber das Ruder dann aber übernahmen und sich in der gegnerischen Hälfte festspielten. Sie erhöhten den Druck auf SVM-Keeper Lingg und der erneute Ausgleich lag in der Luft. Dann aber ein wenig aus dem Nichts das 3:1 für die Gäste. Erneut war es Greiter der den Ball mit dem zweiten Kontakt aus knapp 25 Meter im Tor versenkte (66.). Zwar verblieb noch genügend Zeit, um den zwei-Tore Rückstand aufzuholen, jegliche Torchance wurde aber entweder von einem starken Lingg verhindert oder verfehlten ihr Ziel knapp. Die Effizienz der Gäste konnte der FVW nicht spiegeln und unterlag somit schlussendlich dem Tabellenführer trotz einer guten Leistung.
Somit warten die Waldseer immernoch auf den ersten Dreier der Saison, kommenden Sonntag gibt es aber die nächste Chance in der Partie gegen die TSG Ailingen.