Niederlage gegen Tabellenführer

Eine Woche nach der dramatischen Schlussphase und einem unglücklichen Unentschieden gegen den TSV Tettnang empfingen die Jungs vom FVW am 6. Spieltag den Tabellenführer aus Maierhöfen/Grünenbach.

Die Gastgeber erwischten eigentlich einen guten Start und konnten die ersten Offensivakzente setzen. Dennoch waren es die Gäste in blau die nach nur sieben gespielten Minuten in Führung gingen. Ein Freistoß wurde von Senger maximal unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Die Partie ließ also nicht lange warten mit den ersten Highlights und nur wenig später jubelten einige mitgereisten Fans aus Maierhöfen erneut. Diesmal jedoch zu früh da Cengel den Ball in höchster Not auf der eigenen Linie klären konnte. Direkt im Gegenzug konnte Stöckler nur durch ein Foul im Fünfmeterraum vom Abschluss gehindert werden – Elfmeter für den FVW. Die Chance auf den Ausgleich ließ sich Kapitän Stokic nicht nehmen und verwandelte souverän (16.). Das Unentschieden war aber nicht von langer Dauer, Greiter sorgte mit einen Distanzschuss für die erneute Führung des Tabellenführers (21.).