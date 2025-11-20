Niederlage gegen SpVgg Haidhausen

Vor allem der flinke Wilm Häring sorgte auf seiner rechten Angriffsseite für einigen Wirbel. Ebenso bestach Jamil Touré immer wieder mit Schnelligkeit auf der linken Angriffsseite. Ludwig Schwarz und Ediz Ofli kreierten dazu schnelle Angriffszüge im Mittelfeld. Insgesamt aber waren die Gastgeber sicherer und überlegener, um klare Daglfinger Möglichkeiten zuzulassen.

Die erhoffte Überraschung des SV Helios Daglfing ist ausgeblieben. So endete die Partie mit einem verdienten 4:1-Favoritensieg für den Tabellenführer aus Haidhausen. Die Gastgeber versuchten von Beginn an, Dominanz aufzubauen, wodurch zunächst einige ungenutzte Chancen entstanden. Mit fortwährender Dauer konnte jedoch der SVHD ebenfalls Akzente setzen.

So bestach Haidhausen nach einer halben Stunde wieder mit viel Geschwindigkeit, was am Ende durch einen Hammer aus spitzem Winkel an den Innenpfosten zur 1:0-Führung führte. Nur fünf Minuten darauf gelang dem SVHD jedoch eine Traumkombination: Wilm Häring fand dabei Kevin Gosch, der den Ball souverän behauptete. Dessen überlegte Hereingabe verwandelte Ediz Öfli überlegt und platziert zum 1:1-Ausgleich.

In den Schlussminuten des ersten Spielabschnitts strotzten die Daglfinger dann vor Selbstvertrauen, womit sie noch zu gefährlichen Aktionen kamen und somit die Hoffnung für den zweiten Spielabschnitt kräftig nährten. Diese sollte allerdings mit dem Wiederanpfiff ganz schnell zerplatzen. Aufgrund erstklassiger Technik und jeder Menge Raffinesse zogen die Gastgeber innerhalb weniger Minuten auf 3:1 davon.

Angesichts der Haidhausener Klasse bedeutete das schon fast die Vorentscheidung. Der SVHD gab jedoch nicht auf – hatte man doch schon öfter Rückstände gedreht. Ein Lattenschuss durch Wilm Häring nährte die Hoffnung noch einmal, jedoch eröffnete sich dem Gastgeber nun auch viel Raum für Konter. Einer davon brachte das 4:1, womit die Begegnung praktisch entschieden war.

So blieben weitere Höhepunkte in der restlichen Spielzeit überschaubar. In der Schlussminute verhinderte der Haidhausener Keeper mit einer Glanzparade eine Ergebniskosmetik durch den heranstürmenden Ludwig Schwarz. Letztendlich wurde Haidhausen seiner Rolle als Tabellenführer deutlich gerecht.

Helmut Simeth