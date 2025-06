Niederlage gegen RW Überacker besiegelt Dießens Doppelabstieg

Zu oft den Schritt zu spät kamen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des MTV Dießen um Nele Baur (r.) in dieser Saison. Einen Spieltag vor Schluss steht der Abstieg fest. – Foto: Dieter Michalek

Neben Herren müssen auch MTV-Damen runter – FSV exemplarisch.

SV RW Überacker – MTV Dießen 4:1 (3:0) Was Trainer Nico Weis bereits nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den FC Langengeisling am Vatertag befürchtet hatte, wurde am Samstag zur bitteren Realität: Erstmals seit 14 Jahren müssen die Fußballerinnen des MTV Dießen den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Um die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, hätte es eines Sieges gegen den designierten Meister aus Überacker bedurft. Nur zwei Tage nach dem schweren Spiel gegen die andere Spitzenmannschaft aus Langengeisling zeigten die Ammerseerinnen bei brütender Hitze viel Charakter, am Ende erschien der Gegner aber übermächtig. Überacker ging schon nach einer Minute durch eine verunglückte Flanke von Marie Wich in Führung.

Sa., 31.05.2025, 11:00 Uhr RW Überacker RW Überacker MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen 4 1 Wenig später hatte Dießen im Gegenzug die große Ausgleichschance durch Felicia Wacker, die zweimal einschussbereit geblockt wurde, außerdem scheiterte Andrea Bichler nach einem schönen Sololauf am Außenpfosten. Überacker zeigte sich ausgeruht und spielfreudig, kam zu vielen Torabschlüssen. Dießens Keeperin Larissa Müske hielt dem MTV zwar lange mit sehenswerten Paraden im Spiel, doch kurz vor dem Seitenwechsel war auch die Keeperin machtlos. Zunächst traf erneut Wich per Kopf zum 2:0, mit dem Pausenpfiff erhöhte Johanna Draude per Elfmeter nach einer undurchsichtigen Aktion im Strafraum auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel wehrte sich die Elf vom Ammersee dann bravourös, zehn Minuten vor Schluss gelang Dießen sogar der Ehrentreffer: Andrea Bichler setzte sich über die rechte Seite durch, fand im Strafraum Alina Blauensteiner, die im Nachschuss zum 1:3 traf. In den Schlussminuten sorgte Überackers Draude zum zweiten Mal per Strafstoß für den 4:1-Endstand.

FC Langengeisling – TSV Gilching 1:0 (0:0) „Man hat überhaupt nicht gesehen, wer Zweiter und wer Sechster in der Tabelle ist. Wir haben sehr gut mitgehalten“, sagte Gilchings Damentrainer, Christoph Meißner, nach der unglücklichen Niederlage in Langengeisling am Samstag. Nachdem sich die erste Hälfte noch recht chancenarm gestaltet hatte, überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. In der 68. Minute erzielte Ronja Buttstedt den Führungstreffer für die Gastgeberinnen, vorausgegangen war ein folgenschwerer Ballverlust des TSV im Mittelfeld. „Trotz der Hitze haben die Mädels eine hervorragende Reaktion gezeigt und sind gelaufen wie die Wahnsinnigen“, befand Meißner. Zunächst scheiterte Lea Jansen an der Latte. In der Nachspielzeit bekam Gilching einen Foulelfmeter zugesprochen, Torjägerin Amelie Hübsch konnte den couragierten Auftritt aber nicht belohnen und scheiterte.