Niederlage gegen Portugal besiegelt Aus bei der U17-EM

Innenverteidiger Hawighorst, der vergangene Saison drei Mal in der Champions League bei den Profis von Bayer 04 auf der Bank Platz genommen hatte, stand in den letzten beiden Gruppenspielen der EM jeweils die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Bei der Auftaktniederlage gegen Frankreich kam er indes nicht zum Einsatz.

Offensivakteur Mensah, der wie Hawighorst für Bayers U19 aktiv ist, kam ebenfalls nur in den letzten beiden Partien zum Zug und erzielte beim klaren Sieg gegen Albanien ein Tor. Klubkollege Domnic wurde als einziger Leverkusener in allen drei Partien eingesetzt, jeweils als Rechtsverteidiger und in den letzten beiden Spielen auch in der Startelf.

WM im November

Noch in diesem Jahr wartet auf die deutsche U17 mit der Weltmeisterschaft in Katar der nächste Höhepunkt. Im November trifft das DFB-Team in der Vorrunde in Doha auf Kolumbien, Nordkorea und El Salvador. Für Bayers U19 steht derweil noch das Endspiel um den Mittelrheinpokal an. An diesem Mittwoch treffen Leverkusens Talente in Frechen auf Alemannia Aachen.