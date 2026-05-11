Niederlage gegen Peterskirchen: Zorneding hofft auf die Relegation Bezirksliga Ost von Florian Hennig · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FB BZL Zorneding (rot) Luis Mikusch vs Forstinning – Foto: Sro

Der TSV Zorneding verlor gegen Peterskirchen und verpasste den direkten Klassenerhalt. Nun braucht das Team einen Punkt zur Relegation.

Im Kampf gegen den Abstieg hat der TSV Zorneding in der Bezirksliga Ost einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im vorletzten Saisonspiel unterlagen die Zornedinger am Sonntag zu Hause gegen den TSV Peterskirchen mit 1:2 (1:0). „Es war eine bittere, aber letztlich verdiente Niederlage“, brachte es Heimtrainer Sascha Bergmann auf den Punkt. Früh geriet die Heimelf unter Druck. Torhüter Michael Pohn reagierte nach einer Standardsituation hervorragend und bewahrte Zorneding vor einem Rückstand. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber dann konnten wir den Druck auf den Gegner erhöhen“, sah Bergmann eine Zornedinger Leistungssteigerung, die noch in der ersten Hälfte belohnt wurde. Einen Torschuss von Michael Witaschek aus rund 25 Metern blockte ein gegnerischer Verteidiger mit der Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte Luis Mikusch (29.).

Wir konnten die Bälle vorne nicht mehr festmachen und hatten nur wenig Entlastung. Man hat gemerkt, dass uns die englische Woche in den Knochen steckte. Zornedings Coach Sascha Bergmann „Wir wussten, dass Peterskirchen in der zweiten Halbzeit anrennen würde. Wir wollten dem Druck standhalten. Dies ist uns allerdings nur mittelmäßig gelungen“, musste Bergmann zugeben. „Wir konnten die Bälle vorne nicht mehr festmachen und hatten nur wenig Entlastung. Man hat gemerkt, dass uns die englische Woche in den Knochen steckte“, so der TSV-Coach, dessen Team am Mittwochabend in der Nachholpartie gegen den SV Miesbach (2:0) der erste Pflichtspielsieg im Jahr 2026 gelungen war.