Niederlage gegen Olching – BCF liefert Duell auf Augenhöhe

BCF hält beim 0:2 gegen Olching lange Zeit gut mit. Am Ende gewinnt der Landesliga-Absteiger auch dank großer individueller Qualität.

Am Ende fehlten nur wenige Minuten zu einer faustdicken Überraschung: Lange Zeit bot der BCF Wolfratshausen dem SC Olching Paroli, dann aber stach in einer Aktion die individuelle Klasse des Landesliga-Absteigers durch, was in einer 0:2-Niederlage der Farcheter mündete.

Kresta und Speiter einmalig reaktiviert

Zwei Aspekte überraschten bei Anpfiff. Zuvorderst natürlich, dass Bernhard Kresta und Manuel Spreiter in der Startelf standen. Florian Ächter hatte zum Telefonhörer greifen müssen, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können. „Sonst hätte es duster ausgeschaut“, räumte der Coach ein. Zugleich stellte er klar, dass die beiden Routiniers als „einmalige Aushilfen“ zu sehen und einzig im absoluten Ausnahmefall zu überreden sind.

Überraschend auch, dass das Bezirksliga-Match auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wurde. Inzwischen in die Jahre gekommen und beileibe keine Wohlfühloase für Fußballer bei rund 50 Grad Celsius in der Sonne. „Es gilt im Abstiegskampf die Register zu ziehen, die man hat“, erklärte Ächter die im Nachhinein für ihn „richtige Entscheidung“, da der SCO lange Zeit „wenige Lösungen“ anzubieten hatte. Im Gegenteil: Spreiter hatte nach einem Ball über die Kette und feiner Ballmitnahme mit einem Schuss aus halbrechter Position gar das Führungstor auf dem Schlappen. Doch parierte Gästekeeper Maximilian Hoffmann ebenso stark, wie Farchets Schlussmann Noah Praczek bei einer fast deckungsgleichen Aktion auf der anderen Seite.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste jedoch deutlich mehr Ballbesitz. „Ihre Chancen sind mehr geworden, aber wir waren weiter präsent in den Zweikämpfen“, hielt Ächter fest. Obgleich es sehr spät passierte, kam irgendwann die Olchinger Qualität zum Vorschein. „Wir wechseln Spieler aus der AH und der A-Klasse ein, Olching welche mit Landesliga-Erfahrung.“ Leon Heinzlmair war es letztlich, der Fabian Adldinger einmal abkochte, sich seiner Bewachung entledigte und zum 0:1 traf. Der zweite Treffer der Gäste war laut Ächter „dann auch schon wurscht“.

Anders als auf dem Punktekonto gibt es für den Ballclub wenigstens Zuwachs in Sachen Personal: Mit dem 22-jährigen Engin Torunoglu (vormals beim SV Pullach und Wacker München) haben sich die Flößerstädter die Dienste eines offensiven Flügelspielers gesichert. „Engin ist schnell, trickreich und für uns qualitativ sicher eine Verstärkung“, betonte Ächter