Niederlage gegen Oetwil am See

Am vergangenen Sonntag gastierte die 1. Mannschaft des FC Oetwil am See bei der 2. Mannschaft des FC Russikon. In einem intensiven Spiel verloren die Gastgeber mit 1:2.

Die Partie hielt, was sie versprach: Beide Mannschaften erwischten einen guten Start und konnten sich Torchancen erarbeiten, diese vorerst aber nicht nutzen. Es gab auf beiden Seiten Abschlüsse, jedoch hatte Russikon die etwas Gefährlicheren. So dauerte es bis zur 33. Spielminute, ehe die Hausherren durch einen direktverwandelten Eckball von Jonathan Ferraro in Führung gehen konnten – 1:0 (33). Danach hatten die Russiker die Partie im Griff und waren versucht, ein weiteres Tor nachzulegen. Sie nahmen die Führung in die Halbzeitpause mit und hatten nach dem Seitenwechsel etwas Glück, dass der FC Oetwil am See das Skore nicht egalisieren konnte. Keeper Tiziano Mohr hatte einen Kopfball der Gäste auf der Linie parieren können. Auch danach hatten sie einige, gute Chancen, welche aber entweder durch die Abwehr oder den Keeper zu Nichte gemacht wurden. Die Hausherren hätten aber ebenfalls ein weiteres Tor erzielen können, fast schon müssen. Jedoch wurde der Torschuss von Christian Thierfelder durch Keeper Jakob Börner pariert. So kam es, wie es kommen musste: In der 81. Spielminute war es Durim Morina, welcher doch noch den Ausgleich für den FC Oetwil am See erzielen konnte – 1:1 (81). Etwas später musste Luca Alini verletzungsbedingt vom Feld, wodurch die Ordnung im Mittelfeld beim FC Russikon verloren ging. Die Oetwiler konnten Profit daraus schlagen und liefen vermehrt an. Kurz vor Ende der Partie reüssierten sie sogar. Nach einem Freistoss, welcher aus dem Halbfeld in den Strafraum geflankt wurde, war es Gonçalo Dos Santos, welcher den vielumjubelten 1:2-Siegtreffer per Kopfball erzielen konnte – 1:2 (89). Der FC Russikon warf danach alles nach vorne, was er hatte, jedoch war es zu spät und er konnte sich auch keine gefährlichen Chancen mehr erspielen. So pfiff der Schiedsrichter nach etwas mehr als 90 Minuten ab und besiegelte die zweite Niederlage in Folge für den FC Russikon. Dadurch rutschte er in der Tabelle auf den fünften Platz.