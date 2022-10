Niederlage gegen Mönchaltorf

Zu Beginn neutralisierten sich die beiden Mannschaften, da nicht wirklich ein Spiel aufkam und sich beide etwas nervös präsentierten. Danach kamen die Gäste besser in die Partie, gerieten aber trotzdem ins Hintertreffen. Nach einem Sonntagsschuss von Gilles Aebischer lag der FC Russikon früh zurück – 1:0 (19). Die Russiker steckten aber nicht auf und lancierten nun immer wieder ihre Offensive. Nach einem langen Ball von Marc Stump auf Aleksandar Milojevic nahm Letzterer diesen an, stürmte in den Strafraum, umkurvte den Torwart und schob lässig zum Ausgleich ein – 1:1 (30). Der FC Russikon hatte in der Folge die besseren Chancen und hätte in Führung gehen können, ja sogar müssen. Jedoch waren es entweder der gegnerische Torwart oder das eigene Unvermögen, das ihm im Weg standen. Obwohl die Oberländer anrannten und mehr dafür taten, in Führung zu gehen, waren es die Hausherren, welche nach zwei Totalausfällen von Jonathan Ferraro in Führung gingen. Zuerst geriet ein Rückpass zu Manuel Wagner zu kurz, für welchen sich Dario Wiederkehr bedankte und den nächsten Treffer erzielte – 2:1 (39). Kurz darauf eroberte ein gegnerischer Spieler den Ball von Jonathan Ferraro, passte ihn zu Gilles Aebischer, welcher in den Strafraum vorpreschte und das Spielgerät über die Linie schob – 3:1 (42). Nach dem Seitenwechsel kam erneut der FC Russikon besser in die Partie und vermochte sich einige Chancen herauszuspielen. So war es Noel Hagger, welcher nach einem Sturmlauf von Aleksandar Milojevic über den rechten Flügel den Ball ins Tor schieben und verkürzen konnte – 3:2 (55). Der FC Mönchaltorf begann nun vermehrt zu wanken und liess viele Chancen zu, trotzdem wollte der Ausgleichstreffer nicht fallen. Die Gastgeber beschränkten sich auf das Kontern, während Russikon verzweifelt anlief und versuchte, das Skore zu egalisieren und wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Obwohl der FCR alles versuchte und kurz vor Schluss nochmals eine top Chance hatte, welche durch den Keeper zu Nichte gemacht wurde, gelang es ihm nicht, das dritte Tor zu erzielen und sich somit ein Remis zu erspielen.