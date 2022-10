Niederlage gegen Meister macht den Futsalern Mut Alex Günter: „Für solche Spiele wollten wir ja in die Bundesliga“

Manchmal kann auch eine Niederlage ein gutes Gefühl geben. Zwar verloren die Futsaler des SSV Jahn 1889 ihr erstes Spiel in der Bundesliga – und doch machte das 1:3 (0:1) vor 225 Zuschauern in der Nord-Halle durchaus Mut, weil es ja gegen den deutschen Meister Stuttgarter FC zustande kam und der Aufsteiger die Chance auf Zählbares besaß.

„Wir haben lange dafür gearbeitet, dass wir solche Spiele hier in Regensburg machen können“, sagte Alex Günter nach dem Match. „Wir mussten Umwege dafür gehen. Aber wir gehören genau da hin.“ Der 35-Jährige, der auch schon im Nationaltrikot auflief, hatte rund zwei Jahre kein Pflichtspiel mehr bestritten. „Das letzte war irgendwann im Oktober 2020. Jetzt das erste Bundesliga-Heimspiel war überragend“, sagte der Jahn-Torschütze, dem im Endspurt der Partie der Ausgleich gelungen war. „Klar mache ich ein Tor. Aber wenn wir gewonnen hätten, wäre mir das lieber gewesen. So ist es nichts wert“, sagte Günter über sein erstes Bundesliga-Tor. „Ich habe mich schon auf die ersten Trainingseinheiten gefreut wie ein kleines Kind. Aber ich bin noch ganz weit weg von der Form, in der ich mal war.“

Dem SSV Jahn 1889 fehlte neben dem brasilianischen Schlüsselspieler Marquinhus auch noch der kurzfristig erkrankte Neu-Nationalspieler Kim Herterich. Und dann war das frühe 0:1 nach 47 Sekunden, als Amer Dzindic den Ball vors Tor brachte und Sasa Babic erfolgreich abfälschte, Wasser auf die Mühlen eines Topteams wie Stuttgart.

Auffällig: Vor allem Distanzschüsse brachten beidseits Gefahr. Gustavo (5:10) und Alberto (11:40) trafen in den ersten 20 Minuten den Pfosten für die Gastgeber, Adrijan Micevski für Stuttgart (16:57). Eben jener Micevski machte die Gäste noch ruhiger, weil er sich nach 23:57 Minuten klasse im Zweikampf durchsetzte und den Ball unter die Latte hämmerte.

Als im Endspurt endlich Stimmung in der Halle aufkam, verkürzte Günter nach Topkombination. Beide Teams hatten jetzt fünf Mannschaftsfouls auf dem Konto. Während Dzindic nach dem sechsten Foul den Strafstoß verwandelte (39:01), vergab Gustavo seinen Versuch (39:52). „Es war sehr, sehr eng. Das war ein Superspiel – genau deswegen wollten wir ja in die Bundesliga“, befand Günter. Das nächste wartet nach der Länderspielpause wegen der WM-Qualifikation am 15. Oktober (18 Uhr) gegen Tabellenführer Hohenstein-Ernstthal zuhause auch schon.