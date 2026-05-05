Niederlage gegen Kreisliga-Absteiger

Bei besten äußeren Bedingungen empfing unsere Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasen die erste Mannschaft aus Moorental, den Absteiger der vergangenen Kreisliga-Saison. Nach den Erkenntnissen aus dem letzten Spiel und mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf liegt der Fokus aktuell klar auf der eigenen Entwicklung – und genau diese war im Spielverlauf deutlich zu erkennen. Durch hohe Laufbereitschaft und einen schnellen, sauberen Ballwechsel gelang es unserer Mannschaft immer wieder, das Spiel gut aufzubauen und sich Torchancen zu erarbeiten. Allerdings fehlte vor dem Tor die nötige Konsequenz, um sich für den Aufwand auch zu belohnen. Die Gäste aus Moorental zeigten sich hingegen effizienter. In der ersten Halbzeit nutzten sie eine ihrer wenigen Möglichkeiten und gingen nach einem schnell ausgeführten Freistoß mit 1:0 in Führung. Trotz eines insgesamt kontrollierten Spiels unserer Mannschaft ging es mit einem etwas unzufriedenen Gefühl in die Halbzeitpause.

Für den zweiten Durchgang hatte sich das Team vorgenommen, noch mehr Dominanz auszustrahlen und den Ausgleich zu erzwingen. Inmitten dieser Drangphase wurde die Mannschaft jedoch erneut kalt erwischt: Nach einer eigenen Ecke führte ein schneller Umschaltmoment der Gäste zum 2:0. Trotz des Rückschlags ließ sich der VfB nicht hängen und bestimmte weiterhin das Spielgeschehen mit einem deutlichen Ballbesitzübergewicht von rund 60 bis 70 Prozent.