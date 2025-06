Niederlage gegen Inter Club Zurigo

Wie immer erwischte der FC Russikon den besseren Start. Er konnte sich Chancen erarbeiten, hatte mehrheitlich Ballbesitz und konnte sogar in Führung gehen. Jonathan Ferraro schlug einen Freistoss in den gegnerischen Strafraum, in welchem Lars Dudler höher sprang als sein Gegenspieler und den Ball per Kopf ins Tor bugsierte – 0:1 (17). Danach bauten die Russiker ab und die Hausherren kamen besser in die Partie. Der Ballbesitz wechselte und nun war der Inter Club Zurigo dominant. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem Steilpass konnte Sean Savage das Skore egalisieren – 1:1 (32). Kurze Zeit später war es Jonathan Ferraro, welcher dümmlich einen Strafstoss verursachte, als er Alberto Bessone im eigenen Strafraum foulte. Der gefoulte trat gleich selbst an und verwandelte sicher zum Führungstreffer – 2:1 (37). In der zweiten Halbzeit waren die Oberländer platt und hatten kaum etwas entgegenzusetzen. Die Stadtzürcher spielten es geschickt, liessen Ball und Gegner laufen und liefen nie Gefahr, dass Russikon einen zweiten Treffer erzielen könnte. Es hatte keine nennenswerten Torchancen, was hiess, dass sich Keeper Daniel Binckli nie auszeichnen musste. Die Partie plätscherte vor sich hin und es entwickelte sich ein Mittelfeldgeplänkel, jedoch hatte der Inter Club Zurigo immer wieder Chancen vorzuweisen. Entweder war es Keeper Kevin Weber oder ein Russiker-Verteidiger, welcher diese zu Nichte machen konnte. Kurz vor Schluss trat Giovanni Giorgis einen Freistoss an der Strafraumgrenze, welcher den Weg durch die Mauer fand und von Kevin Weber bloss noch ins eigene Tor abgelenkt werden konnte – 3:1 (85). Gleich danach pfiff der Schiedsrichter ab. Er beendete die Partie etwas zu früh, jedoch hatte kaum jemand etwas dagegen, da es sehr heiss war und beide Mannschaften wohl auch keine weiteren Tore hätten erzielen können.