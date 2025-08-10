Niederlage gegen Herrenberg

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntagnachmittag im Stadion Kieselhumes einen kurzfristig angesetzten Test gegen den Süd-Regionalligisten VfL Herrenberg mit 0:2 (0:1) verloren. Den ersten Treffer erzielten die Baden-Württembergerinnen mit einem verwandelten Freistoß, in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs nutzten sie dann einen individuellen Fehler der Malstatter Abwehr aus. Die Frauen starten erst in drei Wochen in die Regionalliga-Runde. Am Sonntag, 31. August, 124.30 Uhr geht es mit dem Auswärtsspiel beim 1. FFC Montabaur los.