Niederlage gegen Hechendorf – Peitings Reserve muss in der Relegation nachsitzen

Nachdem die Reserve des TSV Peiting vergangene Saison noch in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga war, geht es dieses Jahr um den Abstieg in die A-Klasse.

In der letzten Saison hatten beide Peitinger Herrenteams in der Aufstiegsrelegation nachsitzen müssen. Erfolgreich war damals nur die erste Garnitur. Die Reserve hatte sich indessen weiter mit der Kreisklasse zu begnügen. Ein Szenario mit dem man in der aktuellen Spielzeit wohl gut leben könnte. Denn es droht das Abrutschen in die A-Klasse. Dem direkten Abstieg entgingen die Mannen von Coach Eduard Stober nur dank der Schützenhilfe des TSV Finning. Trotz der 1:4-Pleite gegen den TSV Hechendorf verteidigte die Peitinger Reserve den zwölften Platz, mit dem sie in der Abstiegsrelegation nun allerdings noch einmal antreten muss. Dort trifft die TSV-Zweite auf den SV Erpfting, der die A-Klasse 7 auf Rang zwei beendet hat.