Niederlage gegen Haidhausen

In einer sehr anspruchsvollen Kreisligapartie kämpfte die Elf von Trainer Markus Oberndörfer imens, war dabei bisweilen auf Augenhöhe mit dem Aufstiegsaspiranten aus Haidhausen. Am Ende sollte es jedoch dann doch nicht ganz reichen um den ambitionierten Gästen vielleicht ein Bein zu stellen. Nichtsdestotrotz standen die ersten 20 Minuten noch ganz im Zeichen des SVHD. Die aufmerksame Abwehrreihe um Andreas Duschl, Marius Fülling sowie Maximillian Paul gestaltete kaum Räume. Auf der rechten Angriffsseite wirbelten Ludwig Schwarz und Jamil Touré, woraus vielversprechende Offensivaktionen entstanden. Folgegerecht marschierten die Daglfinger nach 10 Minuten ihre Führung als diesmal auf links der Schnelle Wilm Häring enteilte. Dessen exakte Vorlage veredelte Benjamin Maierhofer souverän zum 1:0. Etwa Mitte des ersten Durchgangs begannen schließlich die Haidhausener zusehends ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Daglfings Keeper Stefan Filbert konnte sich auszeichnen, worauf weitere gute gegnerische Möglichkeiten zunächst ungenutzt blieben. Nach 30 Minuten spitzelte letztendlich ein Gästestürmer die vorangegangene Freistoßvorlage ins Netz zum Ausgleich. Auf der anderen Seite wurde ein Kopfball von Ludwig Schwarz infolge Benjamin Maierhofers Ecke auf der Linie geklärt gerechtermaßen ging es remis in die Kabinen. Mit wiederanpfiff kam dann die großen Möglichkeit des SVHD das Momentum auf seine Seite zu ziehen. Ediz Ofli blieb es ganz knapp verwehrt ein Wilm Häring Zuspiel zu verwalten. Unmittelbar darauf verpasste Wilm Häring um Zentimeter infolge Jamil Tourés genialer Flanke sein starkes Spiel mit einem Treffer zu krönen. Ansonsten dicktierten aber fortan meist die Gäste das Geschehen. Aufmerksamkeit auf Daglfinger Seite verdiente der schnelle Angriff über den auffälligen Benjamin Maierhofer, welcher gekonnt Wilm Häring einsetzte worauf Marius Keller nun hauchdünn drüber schoss. Desweiteren kam der eingewechselte Alexander Bräckle zum gefährlichen Abschluss aus der Distanz Ehe der Gästedruck immer stärker wurde so entstanden etliche Haidhausener Eckbälle wie auch Torgelegenheiten. Bis zur Schlussminute hielt der SVHD mit sichtlich schwerer werdenden Beinen dem ordentlich Stand. Als die letzte Ecke schon geklärt schien brachte folglich der Gäste Torjäger den finalen, entscheidenden Schuß an. Wenngleich der SVHD den am Ende verdienten Erfolg von Haidhausen nicht vereiteln konnte, befindet man sich aufgrund der gezeigten Leistungen weiterhin auf einem guten Weg.