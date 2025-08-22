Niederlage gegen Haching ‒ Elfmeter bremst Kirchheimer Offensive

Kirchheim – Elfmeter liefern reichlich Gesprächsstoff, vor allem dann, wenn gleich zwei gegen die eigene Mannschaft gepfiffen werden. Das war nicht anders beim Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC, der nach zwei Strafstößen mit 1:3 (0:2) der SpVgg Unterhaching II unterlag. Über die 90 Minuten war die Leistung aber auch zu wenig, um gegen eine der besten Mannschaften der Liga zu gewinnen.

Zur Pause lagen die Kirchheimer 0:2 hinten und sie durften sich über das Ergebnis nicht beschweren. Haching II war ganz klar der Chef im Ring und belohnte sich für einen starken Auftritt. Kirchheims Co-Trainer Korbinian Vollmann, der Chefcoach Steven Toy (Urlaub) vertrat, war ziemlich enttäuscht: „Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Es fehlte an Einsatz, Zweikampfverhalten oder Emotion.“ Unterhaching spielte guten Fußball und belohnte sich mit zwei Toren von Marinus Spann (18., 43.). Der Foulelfmeter zur Führung der Gäste nach einer guten Viertelstunde war ziemlich unstrittig. Beim Gang in die Kabine mussten sich die Kirchheimer nach einem schwachen Auftritt an die eigene Nase zu fassen.