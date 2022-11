Niederlage gegen Gerderath II

Der SCW hatte in der Heimpartie gegen Sparta Gerderath II nur wenig dem Gast entgegenzusetzen. "Gerderath war heute leider in allen Belangen besser als wir" kommentierte Trainer und Schiedsrichter Chris Timmermanns die Begegnung nach dem Spiel. Schon früh ging Sparta in der neunten Minute durch Janis Meyers in Führung. Vor der Halbzeit kassiert der Sportclub dann noch das 0:2 von Dominik Brühl-Albrecht (43.). Nach dem Seitenwechsel war der SCW weiter bemüht, kam jedoch immer noch nicht richtig ins Spiel. Berkcan Eresters Anschlusstreffer in der 77. Minute wurde gleich vier Minuten später wieder durch Orhuhn Balta egalisiert. Schlusspunkt war ein Elfmetertor von Torhüter Kai Schmitz in der 84. Minute mit dem 1:4 Endstand.