Niederlage gegen FKV Neu-Ulm

Der Gastgeber startete in der ersten Halbzeit mit Druck nach vorne und presste somit die

spielstarken Neu-Ulmer.

Die erste Hälfte war geprägt von vielen Chancen auf das Tor des FKV, ehe es dann in der

Anfangsviertelstunde zu einem Kontakt im 16er führte, wodurch der Schiedsrichter folgerichtig auf den Elfmeterpunkt zeigte – der Elfmeter wurde vom gegnerischen Torhüter super pariert. Die Albecker Mannschaft hörte jedoch nicht auf, Fußball zu spielen und drang auf den Führungstreffer. In der 25 Minute traf E. Maier zum hochverdienten 1:0.

Nun kamen die Gäste zwar besser ins Spiel, jedoch zu keinen nennenswerten Chancen. In den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit dann der Doppelschlag:

Zwei Spielverlagerungen konnten nicht geklärt werden – demnach gingen beide Mannschaften mit einer 1:2 Führung für die Gäste in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit gelang es uns nicht, an der Spielfreude von der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Der Ball lief überwiegend in den Reihen der Neu-Ulmer, die durch Nadelstiche im Sturm zu einigen Chancen gekommen sind. Durch einen Freistoß aus rund 20 Metern gelang es dem FKV, die Führung auf 1:3 auszubauen. Der Gastgeber versuchte nochmal alles, um hier zu verkürzen – die Chancen waren zwar da, die aber allesamt vom gegnerischen Keeper gehalten werden konnten. Nach einem schön ausgespielten Konter gelang dem Gast aus Neu-Ulm noch das 1:4, was auch der Endstand war.