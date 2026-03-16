Niederlage gegen Feuerbach

Am vergangenen Sonntag bestritten die Deizisauerinnen ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause gegen den drittplatzierten Sportvg Feuerbach. In der Hinrunde verlor man in Feuerbach mit 6:2, sodass man einiges wieder gut machen wollte. Letztendlich musste man sich jedoch mit einer 0:3 Niederlage geschlagen geben.

Die Deizisauerinnen begannen jedoch zunächst kämpferisch und hielten gegen die hitzig spielenden Gegenerinnen dagegen. Zudem gelang es, einzelne Chancen nach Standards oder aus dem Spiel heraus zu erspielen, jedoch fehlte den Deizisauerinnen das erlösende Tor. In der 43. Spielminute gelang den Feuerbacherinnen dann mit einem Steckpass die Abwehrkette der Deizisauerinnen zu überspielen und Louisa Kiefer verwandelte zum 0:1. Nach der Halbzeit verloren die Deizisauerinnen den Zugriff zum Spiel. Es gelang nicht, die wenigen Torchancen zu nutzen und somit den wichtigen Ausgleichstreffer zu erzielen. Im Gegenzug hatten die Feuerbacherinnen mehr Glück und Effizienz vor dem Tor. In der 48. Spielminute erhöhte Feuerbach mit einem Fernschuss von Ella Maubach auf 0:2. Die Deizisauerinnen kämpften nochmals gemeinsam und versuchten durch frische Spielerinnen das Spiel nochmals an sich zu reißen, doch in der 85. Spielminute erzielten die Feuerbacherinnen erneut durch Louisa Kiefer nach einem Querpass in den 16-Meter Raum den 0:3 Endstand.

Somit bleiben die Deizisauerinnen weiterhin mit insgesamt acht Punkten auf dem direkten Abstiegsplatz.

Am kommenden Sonntag, den 22. März empfangen die Deizisauerinnen die SG Schorndorf. Anpfiff ist um 11:00 Uhr auf der Hinteren Halde.