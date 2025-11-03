Niederlage gegen FC Dottingen/Rietheim

Trotz sehr schlechtem Wetter durften sich beide Teams über ein stark besuchtes Sportgelände freuen.

Unsere Zweite eröffnete den Tag gegen den FC Dottingen/Rietheim. Die Favoritenrolle lag klar bei den Gästen, die dies von Beginn an bestätigten. Nach einer verschätzten Ecke gerieten wir früh in Rückstand und fanden kaum Zugriff. Schnell stand es 0:4, ehe Niklas Schill den Fehler des Gästekeepers eiskalt ausnutzte und auf 1:4 stellte. Doch Dottingen zeigte sich weiter extrem effizient und ging mit 1:8 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel stabilisierten wir uns zwar etwas, mussten aber dennoch drei weitere Gegentreffer hinnehmen. Am Ende eine deutliche 1:11 Niederlage gegen einen Gegner, der an diesem Tag schlicht eine Nummer zu groß war.