Niederlage gegen DSV – es wird eng für RW Lintorf Kreisliga A Düsseldorf: Rot-Weiß Lintorf hat einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen.

Jetzt, in der Rückrunde der Kreisliga A, wird es ganz eng für Rot-Weiß Lintorf, den Sturz in die B-Liga noch zu verhindern. Kreisliga B, so tief hat der Traditionsverein noch nie gespielt. Das Hinrunden-Nachholspiel gegen den DSV 04 ging daheim 0:4 (0:2) verloren. Mit 0:2 ging es in die Endphase. Dann wartete der DSV darauf, dass die Gastgeber alles nach vorne werfen. Und so entstand dieses Debakel. Da schlug für die Lierenfelder Akom Kevin noch zweimal zu (88./90.+1).