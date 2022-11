Niederlage gegen den Titelanwärter

"Schade, ich hätte gern in der zweiten Halbzeit 0:0 gespielt", so SG-Trainer Marc Schlichting, dessen Team aber in der Nachspielzeit doch noch das 0:3 durch Pia Schvaab hinnehmen musste. Nichtsdestotrotz war Schlichting mit der Leistung seiner Elf in dieser zweiten Halbzeit sehr zufrieden. "Da haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, richtig gut mitgehalten", lobte der SG-Coach.