Niederlage gegen den Tabellennachbarn

Am vergangenen Sonntag traf die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz in Kellmünz auf den SV Burgrieden. Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams tasteten sich zunächst ab. In der 30. Minute brachte Braun die Gäste aus Burgrieden nach einem schnellen Konter mit 0:1 in Führung. Auch nach der Pause zeigte sich Burgrieden effizienter vor dem Tor – Eichhorn erhöhte in der 51. Minute auf 0:2. Die Gastgeber kämpften zwar um den Anschluss, fanden jedoch keinen Weg durch die stabile Defensive der Gäste. In der 72. Minute sorgte Schaffer mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Trotz engagiertem Einsatz blieb der SGM der Ehrentreffer verwehrt, sodass am Ende ein verdienter 0:3-Auswärtssieg für den SV Burgrieden stand.