Niederlage gegen den Tabellenführer

Die SGM startete gut in die Partie und zeigte in den ersten 30 Minuten eine engagierte Leistung. Mit schönen Ballverlagerungen und gelungenen Kombinationen erspielte sich die Mannschaft immer wieder gute Aktionen nach vorne. Trotz der spielerisch starken Anfangsphase gelang es jedoch nicht, die eigenen Möglichkeiten in Tore umzuwandeln. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und gingen mit 0:1 sowie 0:2 in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Bellamont durch einen Elfmeter auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel kam die SGM wieder gut ins Spiel und zeigte weiterhin gute Spielzüge. Der verdiente Torerfolg blieb jedoch erneut aus. Die Gäste konnten ihre Angriffe effektiv zu Ende spielen und erhöhten im weiteren Verlauf auf 0:4 und 0:5. Mit dem Schlusspfiff fiel schließlich noch das 0:6.