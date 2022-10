Niederlage gegen den Tabellenführer

So., 23.10.2022, 12:30 Uhr

Am 10. Spieltag empfingen die Teutonen zu Hause den FC Bosna zum Topspiel. Die Gäste holten aus ihren bisher absolvierten Spielen die maximale Punktausbeute und grüßen somit von der Tabellenspitze. Dennoch glaubten die Teutonen vor dem Anpfiff an ihre Chance, den Tabellenführer zu ärgern und ihm den ersten Punktverlust zuzufügen.

In der ersten Halbzeit gestaltete sich ein ausgeglichenes, intensives Spiel mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Während die Teutonen eine vierfach Chance nicht in ein Tor ummünzen konnten, waren die Gäste mit ihrer einzigen wirklich gefährlichen Aktion erfolgreich. Somit ging man mit einem 0:1 aus Teutonia Sicht in die Halbzeit.

Trotz des Rückstands war man auch in der Halbzeit davon überzeugt das Spiel drehen zu können.

Die Ernüchterung folgte kurz nach der Pause. In einer Phase in der Bosna eine 10 Minuten Zeitstrafe erhielt und man den Ausgleich erzielen wollte, kam es zum 0:2 für die Gäste. In der Folge versuchten die Teutonen noch einmal Druck auf das Tor von Bosna zu entwickeln, doch trotz hoher Spielanteile konnte man sich keine weiteren, gefährliche Torchancen herausspielen.