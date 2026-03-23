Niederlage gegen den Tabellenersten

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Wir starten gegen Markt Schwaben gut in die Partie und verpassen in den ersten Minuten den Führungstreffer zu erzielen. Nach dem sehr guten Start lassen wir immer mehr nach und kassieren ein unnötiges Gegentor. In Halbzeit 2 können wir an die Leistung der Anfangsminuten der Partie wieder anknüpfen und sind deutlich disziplinierter in den Aktionen. Das sehr hohe Pressing der letzten 10 Minuten wird mit einem Kontertor bestraft, sodass wir die Partie mit 2:0 verlieren.