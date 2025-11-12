Niederlage gegen den Tabellen-Zweiten

Am Samstagabend ging es für uns nach Langengeisling. Wir kommen sehr schwer ins Spiel und müssen gegen die Pressingphase der Gastgeber ankämpfen. Nach einer Ecke fällt dann leider auch das 1:0. Danach ging aber ein Ruck durchs Team und wir kommen deutlich besser ins Spiel und versuchen auch nach vorne unser Spiel aufzuziehen. Langengeisling erhöht jedoch noch vor der Halbzeit mit einem Konter auf 2:0.

Nach der Pause gestaltet sich ein Spiel in Mittelfeld. Durch unglückliche Abwehraktionen kann Langengeisling durch zwei Elfmeter auf 4:0 erhöhen.