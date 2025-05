Niederlage gegen den FC Augsburg

Am vergangenen Spieltag empfing der FSV Wehringen den aktuellen Tabellenführer FC Augsburg. Die Gäste aus Augsburg wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich am Ende deutlich mit 5:0 durch – ein Ergebnis, das gemessen am Spielverlauf etwas zu hoch ausfiel, aber dennoch verdient war.

Die beste Gelegenheit für den FSV hatte Anna Mahr in der 30. Minute, als sie einen Freistoß aus rund 30 Metern an die Latte setzte – Pech für die Gastgeberinnen. In der 36. Minute dann der Rückschlag: Ein falscher Einwurf und mehrere individuelle Fehler in der Defensive ermöglichten dem FCA die Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Augsburg auf 0:2.

Nach dem Seitenwechsel fand der FSV nicht mehr richtig ins Spiel. Die Gäste dominierten Ball und Raum, während Wehringen Schwierigkeiten hatte, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. In der Schlussphase nutzte der FCA die zunehmenden Unsicherheiten in der FSV-Defensive konsequent aus und erhöhte durch weitere Treffer in der 71., 76. und 87. Minute auf 0:5.