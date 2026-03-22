Niederlage gegen das Schlusslicht!

Fichtes Zweite mit dem ersten Heimspiel im Jahr 26 gegen Döbbrick. Kunersdorf im Aufbauspiel mit vielen Ungenauigkeiten und individuellen Fehlern. Der Gast das aktiviere Team und mit mehr Zug zum Tor. In der 22. Minute Fichte im Pech als Mummert nur den Döbbricker Pfosten traf. Nur 2 Minuten später machte es der Gast besser. Kirste traf zum 0:1. Kurz vor der Pause wieder Pech für Fichte als Nico Graske zum Ausgleich traf zählte der Treffer nicht wegen einer Abseitsposition.

Fichte im zweiten Durchgang ab der 50.Minute mit mehr Spielanteilen und folgerichtig der Ausgleich durch Graske. In der 68. Minute eine rote Karte für Leon Jarick (gerade eingewechselt und erste Aktion in Spiel) für Festhalten als letzter Mann. Aus dem fälligen Freistoß heraus machte dann Döbbrick den Führungstreffer zum 1:2. Fichte nun in Unterzahl konnte aber kurze Zeit später nach schöner Vorarbeit von Graske durch Gromme (Zech) nochmals ausgleichen. 3 Minuten vor Abpfiff der Partie die erneute Führung für den Gast aus Döbbrick nach einer Ecke auf den langen Pfosten per Kopfball.