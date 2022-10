Niederlage gegen BSV Holzhausen

Nach der Halbzeit hatten wir uns wieder gesammelt und wollten das Ding noch drehen, jedoch mussten wir durch einen verwandelten Elfmeter der Gegner einen Rückschlag zum 2:0 einstecken. Wir waren aber noch gewillt zu gewinnen und das Tor durch unsere Nummer 15 Maya Hölscher gab uns noch mehr Kraft. Es stand nun 2:1, aber wir mussten einen weiteren Rückschlag verkraften, der ebenfalls durch einen Fehler auf unserer Seite möglich machte, dass die Gegner auf das 3:1 erhöhen konnten. Wir hatten einfach zu große Lücken in unserer Aufstellung und Bewegung, was vorallem daran lag das wir nicht nah genug am Gegner waren. Richtung Ende des Spiels waren wir wieder am Drücker und unsere Nummer 17 Anne Egbers Schoss das 3:2. Vielen Dank Anne für's aushelfen und das wunderschöne Tor. Auch danach waren wir weiterhin führend, aber es reichte leider nicht mehr für das Unentschieden.

Wir haben sehr stark gekämpft und der Sieg wäre spielerisch definitiv verdient auf unserer Seite gewesen.