Niederlage gegen Aufstiegsanwärter

Vor dem Spiel stand der SC Weßling II im Tabellenmittelfeld, mit dem klaren Ziel, gegen den knapp besser platzierten TSV Jesenwang wichtige Punkte zu holen. Die erste Halbzeit verlief aus unserer Sicht sehr positiv: Wir dominierten das Spiel, hatten viele gute Aktionen nach vorne und gingen in der 29. Minute verdient durch Luca Schmidt-Schridde in Führung. Leider ließen wir weitere Chancen ungenutzt und verpassten es, die Führung noch vor der Pause auszubauen.

In der zweiten Halbzeit verloren wir zunehmend den Zugriff. In der 60. Minute mussten wir zudem eine strittige Zeitstrafe für Vincent Verplanke hinnehmen, die uns weiter schwächte. Nur drei Minuten später bekam Jesenwang einen Handelfmeter, der zum Glück ungenutzt blieb. Doch bereits in der 64. Minute entschied der Schiedsrichter erneut auf Strafstoß – diesmal nach einem Foul von Ardi Selimi – und dieser wurde verwandelt.