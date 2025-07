Niederlage gegen Astoria

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Montag ein Testspiel auf dem Kunstrasenplatz der SpVgg. Quierschied gegen den FC-Astoria Walldorf mit 1:2 (1:1) verloren. Den einzigen Malstatter Treffer erzielte Nico Grucza zum Ausgleich, was auch dem Pausenstand entsprach. Am kommenden Samstag, 20. Juli trifft das Malstatter Team im südbadischen Meffedingen (Rasenplatz Riegeler Str." um 15 Uhr auf die U19 des Zweitligisten VfL Bochum.