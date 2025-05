Niederlage gegen Aichstetten

Beim letzten Heimspiel der SGM in Beuren war der Tabellenzweite aus Aichstetten zu Gast. Von Beginn an merkte man den Gästen an das sie unter Zugzwang stehen somit waren sie in den ersten Minuten auch die bessere Mannschaft. In den ersten 30 Minuten war es aber insgesamt ein Ereignis armes Spiel das hauptsächlich durch intensive Zweikämpfe geprägt war. In der 38. Minute konnte der SVA das 0:1 erzielen dies wurde durch eine Abseitsstellung aber nicht gegeben. Kurz darauf konnten die Gäste aber dann doch dass 0:1 erzielen das schön gespielt war. In der zweiten Halbzeit waren beide Teams ausgeglichen mit leichtem Chancen Plus für die SGM die aber den Ball nicht im Tor unterbringen konnten. Durch den Sieg von Aichstetten konnten sie die Tabellenführung übernehmen. Für die SGM zählt es nächste Woche Platz 4 gegen Kißlegg zu sichern.





Bericht von Kilian Albrecht, SGM Beuren/Rohrdorf