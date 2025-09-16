Niederlage für Röhrmoos zum Saisonstart

Am Sonntag startet nach der intensiven Vorbereitung endlich wieder die BOL-Saison und wir waren zu Gast beim TSV Gilching. Wir beginnen mit ganz schwachen 20 Minuten und bekommen keinen Zugriff. Gilching dagegen ist sehr effizient und führt bereits mit 3:0. Nach frühen Wechseln kommen wir immer besser ins Spiel, sodass wir durch einen schönen Spielzug durch Ina kurz vor der Pause auf 3:1 verkürzen können.

Nach der Halbzeitpause findet das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld statt. Trotz kämpferischer Leistung können wir das Spiel nicht mehr drehen. Nach einer sehr guten Torchance, die nur knapp am Tor vorbei geht, bekommen wir im Konter das 4:1.

Wir können einiges aus dem Spiel mit in die Trainingswoche mitnehmen und kommen stärker zurück.