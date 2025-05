Niederlage für die U19 gegen Oldenburg vier Tage nach dem Pokalgewinn

Dem Vernehmen nach, weil in zwei Partien im März mehrere VfB-Akteure nicht spielberechtigt waren. Der Grund: Es wurden keine Bilder von diesen Spielern auf DFBnet – dem Spielberichtsbogen – übermittelt. Ein Fauxpas, den der Verband sofort konsequent verfolgte und bestrafte.

Eine Konsequenz, die der Verband um den Jugendausschuss-Vorsitzenden Jurij Zigon aus Bremen in der Hinrunde im Falle des Bremer Stadtteilvereins Blumenthaler SV vermissen ließ. Der damalige Vorwurf: Angabe eines „falschen“ Trainers mit dem „richtigen“ Trainerschein auf DFBnet, um den Verbands-Statuten zu entsprechen. Der mutmaßliche Regelverstoß hatte damals j keine bekannten Folgen für den Bremer Verein, was Angesicht des 6-Punkte-Abzugs für Oldenburg in diesen Tagen in der Szene hinter vorgehaltener Hand süffisant kommentiert oder deutlich kritisiert wird.