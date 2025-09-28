Niederlage für die SGM

Zum dritten Spieltag der Regionenliga 6 traten unsere Damen auswärts bei der SGM Bad Waldsee/Reute I an. Von Beginn an fanden wir nur schwer ins Spiel, was die Heimelf konsequent ausnutzte: In der 13. Minute traf S. Nowack zur 1:0-Führung, ehe L. Wolfgang in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Halbzeitpause zeigte sich unsere Mannschaft deutlich verbessert. In der 51. Minute gelang Isabelle Gschwind nach Zuspiel von Dimitra Pimenidis der Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz weiterer guter Kombinationen blieb ein weiterer Treffer aus. Stattdessen nutzte L. Wolfgang in der 81. Minute eine Unstimmigkeit in unserer Defensive und stellte mit ihrem zweiten Treffer den 3:1-Endstand her.